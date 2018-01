Mieter finden totes Haustier

Troisdorf. Mit einer Rauchgasvergiftung mussten die Mieter einer Wohnung in Troisdorf-Oberlar eingeliefert werden. Sie suchten nach dem Brand ihre Katze, die sie tot auffanden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.01.2018

Gegen 12.51 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Troisdorf-Oberlar in der Schützenstraße gerufen. Nachdem die Feuerwehr die offenbar brennende Couch und Kleidungsstücke im Wohnzimmer gelöscht hatten, trafen die Mieter der Wohnung ein. Sie waren nicht zu Hause, als ihre Wohnung lichterloh brannte. Als die Mieter nach Hause kamen, war der Brand zwar gelöscht, aber giftiger Rauch hing noch in der Luft.

Auf der Suche nach ihrer in der Wohnung verbliebenen Katze, atmeten die Mieter offenbar zu viel rußige Luft ein. Nachdem sie ihre Katze tot aufgefunden hatten, wurden sie mit dem Krankenwagen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

Ein Trupp der Feuerwehr durchsuchte die Wohnung mit Kleinlöschgerät und Wärmebildkamera. Weitere Einsatzkräfte konnten wieder abrücken, da das Feuer bereits gelöscht war.