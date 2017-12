Auto gerät in Gegenverkehr

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Unfall mit zwei Verletzten in Spich. (Symbolbild)

Troisdorf. Bei einem Unfall in Spich sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Ein Sankt Augustiner war auf der Hauptstraße in Richtung Köln unterwegs und geriet in den Gegenverkehr.

Bei einem Verkehrsunfall in Spich sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 49 Jahre alter Sankt Augustiner nach ersten Ermittlungen gegen 13.45 Uhr auf der Hauptstraße Richtung Köln unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet.

Dort stieß er mit dem Auto eines 56-Jährigen aus Köln zusammen. Beide Beteiligten mussten ins Krankenhaus, die Autos wurden abgeschleppt.