Fehler beim Abbiegen

Troisdorf. In Troisdorf-Altenrath sind bei einem Unfall am Samstagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Aufgrund eines Fehlers beim Abbiegen waren zwei Pkw kollidiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.12.2017

Am Samstagabend kam es gegen 18.20 Uhr in Troisdorf-Altenrath zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Wie ein Sprecher der Polizeiwache Troisdorf am Sonntagmorgen auf Anfrage mitteilte, kollidierten die zwei Fahrzeuge am Abzweig Eisenweg/Rambusch aufgrund eines Fehlers beim Abbiegen.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.