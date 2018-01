Mehrere Zusammenstöße

Troisdorf. Am Donnerstag ereigneten sich am Mauspfad in Troisdorf gleich zwei Unfälle. Ein Autofahrer kollidierte mit einem Baum. Zwei weitere Autofahrer stießen mit ihren Fahrzeugen zusammen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.01.2018

Bei einem Unfall auf dem Mauspfad in Troisdorf-Spich sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen nach ersten Erkenntnissen zwischen dem Forsthaus Telegraf und dem Wanderparkplatz zwei Autos zusammen, weil ein Wagen in den Gegenverkehr geriet. Dabei überschlug sich ein Auto und landete im Graben. Eine Person wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, eine weitere wurde leicht verletzt.

Bereits am Mittag hatte sich im Bereich des Mauspfads ein Unfall ereignet, bei dem ein Auto mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer befand sich alleine im Fahrzeug und war ansprechbar. Die Feuerwehr Troisdorf musste das Dach öffnen, um den Fahrer aus dem Auto zu befreien. Der Mann wurde nach dann dem Rettungsdienst übergeben.