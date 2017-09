Motorradfahrer weiter flüchtig

Troisdorf. Am frühen Sonntagmorgen zog sich eine Polizistin bei einem Verkehrsunfall nach einer Verfolgungsjagd in Troisdorf schwere Verletzungen zu. Ein Motorradfahrer, den die Beamten zuvor verfolgt hatten, konnte flüchten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.09.2017

Gegen 5.15 Uhr fiel einer Funkstreife an der Sieglarer Straße ein Motorradfahrer auf, der beim Einfahren auf den Willy-Brandt-Ring eine rote Ampel passierte. Der 40-jährige Polizeikommissar und die 23-jährige Polizeikommissarin wollten den Motorradfahrer daraufhin anhalten und kontrollieren. Der Mann missachtete aber die Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Sieglarer Straße in Richtung Innenstadt. Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung auf.

An der Einmündung Sieglarer Straße/Mülheimer Straße musste der Polizeikommissar im Bereich einer Baustelle stark abbremsen. Der Wagen geriet auf einer Schotterfläche ins Rutschen und prallte geradeaus gegen eine Betonmauer und ein Treppengeländer. Nach dem Aufprall stieß das Fahrzeug mit der Beifahrerseite gegen einen Ampelmast.

Der Motorradfahrer flüchtete mit seinem Krad, einem schwarzen Chopper, über den Gehweg in Richtung Kölner Straße.



Die 23-jährige Polizistin wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Nach einer ersten Behandlung durch die Rettungskräfte wurde sie in eine Klinik gebracht. In Lebensgefahr schwebt sie laut einer Meldung der Polizei nicht. Der Polizist zog sich leichte Verletzungen zu. Er konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.

Der Streifenwagen wurde bei dem Aufprall total beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 31 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Kradfahrer dauern an.