Einsatz vor der Feuerwache

Troisdorf. Oberkörperfrei haben zwei Männer in Troisdorf-Sieglar Passanten angepöbelt und eine Schlägerei angezettelt. Die Polizei nahm die Randalierer fest.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.04.2018

Direkt vor der Feuerwache in der Laarstraße in Troisdorf-Sieglar fingen zwei Männer am Sonntagabend an zu pöbeln und zu randalieren. Nach ersten Informationen der Polizei Siegburg brüllten die Männer unbeteiligte Passanten an.

Zudem hätten die Männer versucht, eine Schlägerei mit einem dritten zu beginnen, so die Polizei. Die Beamten haben die beiden Randalierer oberkörperfrei aufgefunden. Sie werden nun auf die Polizeiwache mitgenommen.

Weitere Informationen folgen.