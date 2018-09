Scheune von Karnevalsverein ausgebrannt

TROISDORF. In Troisdorf-Bergheim ist am frühen Donnerstagmorgen die Scheune der KG Grün-Weiß Bergheim in Flammen aufgegangen. Bei dem Löscheinsatz zogen sich zwei Feuerwehrleute Verletzungen zu.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.09.2018

Die Feuerwehr ist am frühen Donnerstag gegen 4.55 Uhr mit rund 50 Einsatzkräften zu einem Brand in die Straße Zum Kalkofen nach Troisdorf-Bergheim ausgerückt. Wie Peter Kern von der Troisdorfer Feuerwehr sagte, stand ein Drittel der Scheune, die von der KG Grün-Weiß Bergheim genutzt wird, bei Eintreffen der Einsatzkräfte im Vollbrand.

Während des Einsatzes unter der Leitung von Raimund Lindlahr verletzten sich zwei Feuerwehrleute. Wie schwer, das ist laut Kern noch unklar. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Sehr wahrscheinlich sei während des Löscheinsatzes ein Schlauch geplatzt, der in der Folge die Wehrleute verletzte.

Laut Kern standen in der verschlossenen, etwa zehn mal 20 Meter großen Scheune neben drei Karnevalswagen auch sämtliche Utensilien, die die KG für ihre Feierlichkeiten im Karneval benötigt. Kern: "Sie alle sind dem Brand zum Opfer gefallen." Auch mehrere Gasflaschen, die die KG zur Beheizung des Gebäudes nutzte, befanden sich in der Scheune - sie konnten unbeschadet herausgetragen werden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, ebenso die Brandursache.