Sparschweine gestohlen

TROISDORF/SIEGBURG. Unbekannte Täter sind am Montag in zwei Wohnungen in Troisdorf und Siegburg eingebrochen. Unter anderem entwendeten sie Sparschweine.

23.05.2017

Gleich zwei Einbrüche hat die Polizei am Montag aufnehmen müssen. Wie sie mitteilt, waren Einbrecher in der Zeit zwischen 9.30 und 15.30 Uhr in der Straße „Am Landgraben“ in Troisdorf durch eine Terrassentür in eine Doppelhaushälfte eingedrungen. Sie durchsuchten alle Räume und stahlen aus dem Sparschwein der Kinder einen geringen Geldbetrag sowie Modeschmuck in bislang unbekanntem Wert aus dem Schlafzimmer der Eltern.

Ebenfalls auf Bargeld hatten es unbekannte Täter beim Einbruch in eine Dachgeschosswohnung an der Siegburger Steinbahn abgesehen. Sie gelangten auf unbekannte Weise in den Hausflur des Mehrfamilienhauses, hebelten in der Zeit zwischen 6.30 und 17.30 Uhr die Wohnungstür der Wohnung im dritten Obergeschoss auf, und öffneten alle Schränke und Schubladen der Dreizimmerwohnung. Letztendlich stahlen sie ein Sparschwein mit geringem Geldbetrag. Hinweise zu den Einbrüchen an die Polizei: 02241/5413221 oder 02241/5413121.