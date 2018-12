Unfall auf der Langbaurghstraße

Spich. An einer Kreuzung in Troisdorf-Spich sind am Mittwochmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden in einem Rettungswagen behandelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.12.2018

Polizei und Rettungsdienst sind am Mittwochmittag nach Troisdorf-Spich ausgerückt. An der Kreuzung der Redcarstraße zur Langbaurghstraße sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden vom Rettungsdienst behandelt.

Über den Unfallhergang sowie die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt.

Weitere Berichterstattung folgt...