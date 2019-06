Troisdorf. In Troisdorf ist am Dienstagabend in einem Kinderzimmer eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Ein zwölfjähriges Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von Andreas Dyck, 25.06.2019

Bei einem Wohnungsbrand ist am späten Dienstagabend ein zwölfjähriges Mädchen in Troisdorf verletzt worden. Zuvor war gegen 22 Uhr nach ersten Erkenntnissen ein Feuer im Kinderzimmer der Zwölfjährigen ausgebrochen. Wie Feuerwehrsprecher Peter Kern vor Ort mitteilte, schlugen die Flammen bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits aus zwei Fenstern in der obersten Etage des zweieinhalbgeschossigen Wohnauses an der Peter-Klöckner-Straße. Zu der Zeit hatten alle Hausbewohner laut Kern das Haus bereits verlassen.

Die Zwölfjährige wurde demnach in eine Kinderklinik in Sankt Augustin gebracht. Über die Art der Verletzung war am Abend zunächst nichts bekannt. Eine zweite Person wurde auf Rauchgasvergiftung untersucht. In dem Einparteienhaus sind laut Feuerwehr fünf Personen gemeldet. Vor Ort waren 57 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Feuerwehr ging am Abend davon aus, dass das Haus bis auf das oberste Geschoss bewohnbar ist. Die Brandursache war zunächst unklar.