Troisdorf. Ein Streit unter Nachbarn ist im Grunde nicht weiter außergewöhnlich. Doch bei einem Nachbarschaftsstreit in Troisdorf griff einer der beiden Kontrahenten zu gefährlichen Mitteln.

20.04.2017

Ein Streit zwischen Nachbarn eskalierte in einem Mehrfamilienhaus in der Roncallistraße in Troisdorf. Zuletzt versuchte einer der beiden Kontrahenten tätlich auf den anderen loszugehen, wie die Polizei mitteilte.

Vorausgegangen war dem Streit, dass der Hund eines 20-Jährigen einen Haufen auf dem Garten des Mehrfamilienhauses hinterließ. Als er anschließend in das Haus zurückkehrte, sprach ihn sein 70 Jahre alter Nachbar an, der über den Kothaufen sehr verärgert war. Die beiden stritten sich im Treppenhaus.

Dann ging der 20-Jährige zurück in seine Wohnung, kam aber kurze Zeit später mit einer Sprühflasche zurück, mit der er versuchte, seinem Nachbarn ins Gesicht zu sprühen. Dieser rettete sich jedoch rechtzeitig in seine eigene Wohnung. Vermutlich handelte es sich beim Inhalt der Flasche um einen Reizstoff.

Gegen den 20-jährigen Hausbewohner wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (ga)