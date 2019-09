Einsatz in Troisdorf

Troisdorf. Eine Zigarette hat in der Nacht zu Sonntag in Troisdorf-Oberlar einen Kellerbrand ausgelöst. Der Brand in den Räumen des Restaurants Marktstube konnte schnell gelöscht werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.09.2019

In Troisdorf-Oberlar hat es in der Nacht zu Sonntag in der Magdalenenstraße einen Kellerbrand gegeben. Gegen 0.30 Uhr bemerkte ein Anwohner Rauch im Keller des Restaurants Marktstube, so die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Kellerbereich bereits vernebelt.

Bei der Suche nach dem Brand stellte die Feuerwehr fest, dass sich Laub im Oberlicht des Kellers durch eine Zigarette entzündet hatte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Insgesamt waren 27 Feuerwehrkräfte vor Ort.