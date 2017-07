Hoher Sachschaden nach Brand

In Troisdorf stand eine Wohnung in Brand.

Troisdorf. Ohne Verletzte, aber mit hohem Sachschaden endete am Montagmorgen ein Wohnungsbrand an der Hannoverschen Straße im Stadtteil Rotter See. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Von Jens Kleinert, 24.07.2017

Gegen 5.35 Uhr hatten Bewohner eines Zwölf-Partien-Hauses die Feuerwehr gerufen. Eine Wohnung im Erdgeschoss des Wohnobjekts stand in Flammen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer vermutlich im Badezimmer der Wohnung aus. Der Wohnungsinhaber sei auf den Brand aufmerksam geworden und habe sich selbst ins Freie gerettet, sagte ein Polizeibeamter an Ort und Stelle. Auch die anderen Hausbewohner wurden rechtzeitig gewarnt. Nach Auskunft eines Sprechers der Feuerwehr erwarteten sie die Einsatzkräfte vor dem Haus. Das Feuer konnten die Wehrleute etwa zwanzig Minuten später unter Kontrolle bringen.

Laut Polizei ist die Ursache für den Brand noch unklar. Erkenntnisse sollen Untersuchungen durch die Kripo bringen. Während die übrigen Hausbewohner in ihre Räumlichkeiten zurückkehren konnten, ist die Brandwohnung nach Auskunft der Feuerwehr unbewohnbar. Unter anderem war ein Fenster in Folge der massiven Hitzeentwicklung zerborsten.