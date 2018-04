Zeugen beobachten Jugendliche

Troisdorf-Spich. Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag zu einem Brand an der Hauptstraße in Spich ausgerückt. Dort stand ein Wohnhaus in Flammen. Zeugen hatten kurz zuvor drei Jugendliche von dort weglaufen sehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.04.2018

Zu einem Brand in einem leerstehenden Wohnhaus in Spich an der Hauptstraße ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag um 15.30 Uhr ausgerückt. Dort stand der Dachstuhl eines Hauses an der Hauptstraße in Flammen.

Über eine Drehleiter kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen an. Durch die offen stehende Haustür habe sich ein weiterer Trupp der Feuerwehr Zutritt von innen verschafft und das Feuer von dort aus bekämpft.

Ein Übergreifen des Feuers auf ein Nachbarhaus konnte die Feuerwehr verhindern. Während der Löscharbeiten war die Hauptstraße komplett gesperrt.

Die Einsatzkräfte stellten während der Löscharbeiten fest, dass Außentüren des Hauses gewaltsam aufgebrochen worden waren. Zeugen hatten kurz vor dem Brand mehrere Jugendliche das Haus verlassen sehen, die in Richtung der Lülsdorfer Straße gegangen seien.

Die vermutlich drei Personen werden als 14 bis 15 Jahre alt beschrieben. Einer trug ein Basecap, einer hatte krause Haare. Weitere Beschreibungen liegen nicht vor.

Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.