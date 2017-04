Gasalarm in Troisdorf

Troisdorf. Die Feuerwehr hat in Troisdorf nach einem Gasalarm ein Wohn- und Geschäftsgebäude räumen lassen. Nach dem vermeintlichen Gasleck wird noch gesucht.

24.04.2017

In der Troisdorfer Innenstadt ist es am frühen Montagnachmittag zu einem Gasalarm gekommen. In einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Straße "Am Bürgerhaus" gegenüber der Einkaufsgalerie wurde Gasgeruch festgestellt.

Die Stadtwerke Troisdorf sowie die Feuerwehr sind vor Ort und suchen nach dem vermeintlichen Gasleck. Das Gebäude samt dazugehöriger Tiefgarage wurde geräumt.

Weitere Berichterstattung folgt. (ga)