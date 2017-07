Kind verliert Spielzeug in Troisdorf

Dieser Ring ging am Rotter See verloren.

Troisdorf. Ein Ring, eine zu Tode betrübte Maid und ein Held in Badehose – dieser Geschichte vom Rotter See in Troisdorf fehlt nur eines, um das Märchen perfekt zu machen: das Happy End.

Von Marcel Dörsing, 25.07.2017

Es begab sich zu einer Zeit, in der das Land ächzte und stöhnte unter sengender Hitze: Dienstag vergangener Woche. Unser Ringheld in dieser Sage heißt nicht Bilbo oder Frodo wie in der Trilogie Herr der Ringe, sondern Volker. Volker Grafschaft aus Troisdorf.

Gemeinsam mit seiner Frau besuchte er an besagtem Tag den Rotter See, als ein kleines Mädchen und seine Eltern seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. „Die Kleine hat wirklich herzzerreißend geweint und war nicht mehr zu beruhigen“, erinnert sich Grafschaft. Der Grund: Irgendwann während ausgelassenem Planschen im Wasser und Spielen am Ufer muss ihr der kleine Spielzeugring vom Finger gerutscht sein.

Trotz intensiver Suche blieb das Schmuckstück verschwunden. Volker Grafschaft aber ließ nicht locker. Und siehe da: „Irgendwann entdeckte ich ihn unter Wasser im Sand liegend“, so Grafschaft. Doch da war das kleine Mädchen samt Familie bereits verschwunden. Darum startete Grafschaft einen Aufruf auf Facebook. Das Netz hilft fleißig mit, um der rechtmäßigen Besitzerin ihren „Schatz“ wiederzugeben. Mehr als 100 Mal wurde der Beitrag bereits geteilt und weiterverbreitet. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sich das Mädchen meldet. Gerne vermitteln wir Kontakt zum Finder, damit das Märchen doch noch wahr wird.