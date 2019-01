Firmen werden evakuiert

Troisdorf. In einem Baugebiet in Troisdorf ist am Dienstagnachmittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort, die Entschärfung der Bombe soll um 21.30 Uhr beginnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.01.2019

Die Fünf-Zentner-Bombe wurde in einem Industriegebiet an der Mülheimer Straße nahe des Troisdorfer Zentrums gefunden. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort und will die Bombe um 21.30 Uhr am Fundort entschärfen. Dadurch, dass die Bombe einige Risse aufweist, ist sie nicht transportfähig. Sollte die Bombe aus technischen Gründen nicht entschärft werden können, wird sie am Mittwochmorgen im Hellen gesprengt.

Für die Sprengung muss in einem Radius von 300 Metern evakuiert werden. Von der Evakuierung sind nach ersten Informationen hauptsächlich Firmen betroffen. Dadurch, dass die Firmen eine Vorlaufzeit von circa 90 Minuten brauchen, um ihre Produktion zu stoppen und die Mitarbeiter zu evakuieren, kann die Entschärfung erst um 21.30 Uhr beginnen.

Weitere Berichterstattung folgt.