Unfall in Troisdorf

TROISDORF. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war ein 38-jähriger Pizzaauslieferer am frühen Samstagmorgen in Troisdorf unterwegs. Auf der Frankfurter Straße überholte er einen Zivilwagen der Polizei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.10.2017

Laut Polizeibericht wollte der 38-jährige Autofahrer nach dem Überholvorgang nach rechts in die Römerstraße abbiegen. Vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit - aber möglicherweise auch, weil er sich nach eigenen Angaben in diesem Moment über die hinter ihm aufflammenden Anhaltesignale des zivilen Streifenwagens erschreckt hatte - kam er zu weit nach links und fuhr auf eine Verkehrsinsel auf. Dort beschädigte er ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.700 Euro