Kind wird leicht verletzt

Troisdorf. Mit Prellungen und einer Platzwunde musste am Samstagabend ein Vierjähriger in Krankenhaus gebracht werden, nachdem er in Troisdorf-Sieglar von einem Auto angefahren worden war.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.03.2018

Der Unfall hatte sich gegen 13.30 Uhr an der Wilhelm-Busch-Straße ereignet. Ein 32-jähriger Troisdorfer war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Mörikestraße unterwegs, als plötzlich das vier Jahre alte Kind, das ganz in der Nähe wohnt, vor ihm auf die Fahrbahn lief.

Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der Vierjährige wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Kinderkrankenhaus Sankt Augustin zugeführt.

Der 32-Jährige erlitt einen Schock und wurde im Krankenhaus Troisdorf-Sieglar behandelt.