Notarzteinsatz am Gleis bei Troisdorf

Troisdorf. Bei den Zügen des RE 9 und der S12 auf der Strecke Köln-Siegburg kommt es derzeit zu erheblichen Verzögerungen. Die Deutsche Bahn meldet einen Notarzteinsatz am Gleis. Die Störungen sollen bis etwa 9.30 Uhr dauern.

Von general-anzeiger.bonn.de, 11.04.2018

Die Züge der Linien RE (Regionalexpress) 9, S12 sowie RB27 in Richtung Köln fahren momentan nur eingeschränkt. Das teilte die Deutsche Bahn am Mittwochmorgen mit.

Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis zwischen Troisdorf und Köln-Deutz halten die Züge derzeit nicht in Porz (Rhein). Die S-Bahn wird zwischen Porz-Wahn und Köln- Trimbornstraße ohne Zwischenhalt in beiden Richtungen umgeleitet. Ein Ersatzverkehr soll eingerichtet werden. Bahnsprecherin Antje Wittig sagte auf GA-Anfrage, dass die Störungen noch etwa bis 9.30 Uhr andauern könnten.