Angestellte mit Pistole bedroht

Troisdorf. Ein bewaffneter Mann hat am vergangenen Freitag eine Apotheke in Troisdorf überfallen. Die Angestellten bedrohte der Vermummte mit einer Schusswaffe. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.09.2018

Ein vermummter Mann hat am vergangenen Freitag gegen 15 Uhr eine Apotheke in Troisdorf überfallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bedrohte er mehrere Angestellte der Apotheke im Eckhaus Begonienstraße/Hermann-Ehlers-Straße mit einer Pistole und zwang diese, die Geldkassen zu öffnen.

Mit mehreren Hundert Euro Bargeld floh der Täter demnach anschließend in Richtung Roncallistraße. Die Polizei beschreibt den Täter als 1,80 Meter groß und schlank. Er soll einen schwarzen Pullover getragen haben, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Sein Gesicht habe er mit einem Tuch verhüllt. Der Mann soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02241-5413221 entgegen.