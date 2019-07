Autohaus in Troisdorf

Troisdorf. Die Polizei in Troisdorf sucht nach einem Unbekannten, der am Samstag bei einem Autohändler einen Mercedes gestohlen haben soll. Als vermeintlicher Kunde ließ er sich den Wagen vorführen und fuhr davon. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Ein Unbekannter hat am Samstag bei einem Autohändler in Troisdorf einen Mercedes gestohlen. Wie die Polizei berichtet, soll sich der Mann gegen 12.20 Uhr bei einem Autohandel an der Godesberger Straße in Troisdorf als Kunde ausgegeben haben. Als der Verkäufer ihm einen blauen Mercedes E 200 vorführte, soll der Dieb den Motor unvermittelt gestartet und davongefahren sein.

Laut Polizei fuhr der Mann in Richtung Spich und wurde dann nicht mehr gesehen. Auch die Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Der Wagen ist nicht zugelassen und trägt kein Kennzeichen. Der Mercedes soll etwa 19.000 Euro wert sein. Der Flüchtige ist nach Angaben der Polizei 1,75 Meter groß, hat eine unauffällige Figur, sonnengebräunte Haut und einen Dreitagebart. Hinweise nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241/3221 entgegen.