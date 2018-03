Feuerwehreinsatz

Troisdorf. Am Sonntagnachmittag hat ein Familienvater Verbrennungen erlitten, als er einen Fettbrand mit Wasser löschen wollte. Er hat zuvor für seine Kinder Pommes in einem offenen Kessel zubereitet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.03.2018

Gegen 16.15 Uhr am Sonntagnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in Troisdorf ausgerückt. In der Straße zum Alten Tor hat es in einer Wohnung im dritten Obergeschoss gebrannt. Ein Familienvater hatte für seine Kinder Pommes in einem offenen Kessel zubereitet, als das heiße Fett leicht entflammte.

Aus Reflex kippte der Mann Wasser auf das heiße Fett, woraufhin ein Fettbrand entstand. Er schaffte es dennoch den Brand zu löschen und den Kessel auf den Balkon zu stellen, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte mussten keine Löschmaßnahmen einleiten. Bei seinem Löschversuch hatte der Familienvater leichte Verbrennungen am Unterarm erlitten und wurde in ein Krankhaus eingeliefert.