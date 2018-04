Brand an der Hauptstraße

Troisdorf-Spich. Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in Spich ausgerückt. Dort stand ein Wohnhaus in Flammen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2018

Zu einem Brand in einem leerstehenden Wohnhaus in Spich ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag um 15.30 Uhr ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand das Dachgeschoss des Hauses an der Hauptstraße in Flammen. Das Feuer schlug demnach bereits durch das Dach.

Über eine Drehleiter kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen an. Durch die offen stehende Haustür habe sich ein weiterer Trupp der Feuerwehr Zutritt von innen verschafft und das Feuer von dort aus bekämpft.

Ein Übergreifen des Feuers auf ein Nachbarhaus konnte die Feuerwehr verhindern. Während der Löscharbeiten war die Hauptstraße komplett gesperrt. Die Ursache des Brandes ist laut Polizei noch unklar.