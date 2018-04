Fahrer sackt zusammen

TROISDORF. Dem Sicherheitsdienst des Industrieparks an der Mülheimer Straße in Troisdorf ist am Donnerstag gegen 12 Uhr ein geparktes Auto aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Steuer offensichtlich gesundheitliche Probleme und sackte plötzlich in sich zusammen.

Die Mitarbeiter riefen sofort den Rettungsdienst. Als er eintraf, hatte sich der 63-Jährige aus Rottendorf im Kreis Euskirchen etwas erholt. Da der weiße Citroën C 4 Unfallschäden auf der rechten Seite aufwies, riefen die Rettungskräfte die Polizei hinzu. Der 63-Jährige gab an, er sei über die Autobahn aus Richtung Leverkusen gekommen, konnte die Fahrtstrecke aber nicht beschreiben. Auf der Autobahn hatte er nach eigenen Angaben einen Knall gehört und festgestellt, dass der rechte Außenspiegel beschädigt war.

Der offensichtlich gesundheitlich beinträchtige Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum gebe es nicht, so die Beamten. Die Schäden am Auto deuten auf eine Kollision mit einer Schutzplanke hin. Einen Unfallort konnte die Polizei noch nicht finden. Hinweise an 02241/5413221.