Vier Autos beteiligt

KÖLN. Ein Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Wahn der A59 in Fahrtrichtung Köln sorgt aktuell für mehrere Kilometer Stau. Nach ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.10.2018

Ein Unfall mit vier Autos hat sich am Freitagnachmittag auf der A59 in Fahrtrichtung Köln ereignet. Wie die Autobahnpolizei auf GA-Anfrage mitteilte, wurden dabei nach ersten Informationen zwei Personen leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall in Höhe der Anschlussstelle Wahn kam, ist noch unklar. Der Verkehr staut sich aktuell auf rund acht Kilometern, aufgrund der Unfallaufnahme ist nur ein Fahrstreifen frei.

Das sind die aktuellen Staus in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis