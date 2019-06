Luxemburger Straße in Spich

Troisdorf. In Troisdorf-Spich hat es am Mittwochabend einen schweren Autounfall gegeben, bei dem eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Es kommt zu Verkehrbehinderungen, die Luxemburger Straße wurde teilweise gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.06.2019

Der Unfall ereignete sich auf der Luxemburger Straße kurz hinter dem Kreisverkehr Kriegsdorfer Straße. Nach ersten Informationen von der Unfallstelle ist ein großer BMW mit einem weiteren Fahrzeug zusammengeprallt. Mindestens eine Person wurde verletzt.

Es kommt aktuell zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. Die Polizei hat die Luxemburger Straße teilweise gesperrt.

Weitere Berichterstattung folgt.