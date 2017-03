Unfall in Troisdorf

Troisdorf. Mit mehr als 2,6 Promille im Blut hat ein Troisdorfer am Dienstagabend mit seinem SUV parkende Autos beschädigt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

15.03.2017

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag auf der Lohmarer Straße in Troisdorf ereignet. Laut Polizeibericht hörten Anwohner gegen 20 Uhr einen lauten Knall. Sie beobachteten einen schwarzen Audi Q 5, der aus Richtung der Frankfurter Straße durch die Lohmarer Straße gefahren war und gegen zwei am linken Straßenrand geparkte Pkw prallte. Dadurch wurde eines der Fahrzeuge um mehr als acht Meter verschoben. Die Anwohner beobachteten zudem, wie der Fahrer des Audis von der Unfallstelle flüchtete.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei meldeten sich weitere Zeugen. Sie berichteten, dass der Audi bereits vor dem Unfall deutliche Schlangenlinien gefahren sei und mehrfach den Bordstein touchiert habe. Da die Zeugen das Kennzeichen des Wagens ablesen konnten, ermittelte die Polizei die Halteranschrift in Troisdorf und fand dort kurz darauf den beschädigten Pkw vor.

Der mutmaßliche Fahrer, ein 41-jähriger Troisdorfer, stand merklich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste der 41-Jährige eine Blutprobe abgeben. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkohol ein. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 25.000 Euro. (ga)