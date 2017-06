Drei Leichtverletzte

Troisdorf. Auf der A59 bei Troisdorf ist es am Freitagmittag zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde drei Personen leicht verletzt. Es kam vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.06.2017

Auf der A59 an der Anschlussstelle Troisdorf-Spich ist es am Freitagmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer verlor bei der Auffahrt auf die Autobahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 29-jähriger Fahranfänger mit seinen zwei 14-jährigen Begleiterinnen gegen 11.30 Uhr auf die A59 in Spich auf. Dabei war er offenbar zu schnell unterwegs und verlor in der Kurve der Auffahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel-Corsa geriet ins Schleudern und fuhr in den Graben. Dabei überschlug sich der Wagen und landete auf dem Dach. Die drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt.

Auch wenn kein anderes Fahrzeug beteiligt und der Wagen im Seitengraben landete, kam es aufgrund des Unfalls und der Unfallaufnahme auf der A59 in Richtung Köln zu größeren Verkehrsbehinderungen.

