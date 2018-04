TROISDORF. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen ein kleines Mädchen in Troisdorf angefahren. Anschließend flüchtete er mit seinem Pkw.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.04.2018

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist am Donnerstag gegen 10 Uhr beim Überqueren eines Zebrastreifens an der Ecke Agnes-/ Magdalenenstraße in Troisdorf angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Siebenjährige gemeinsam mit ihrer Schwester auf Tretrollern untwegs. An der Einmündung zur Agnesstraße fuhr das Mädchen auf den Zebrastreifen, ihre Schwester blieb davor stehen.

Aus der Magdalenenstraße bog zur gleichen Zeit ein Auto in die Agnesstraße und stieß dabei leicht gegen den rechten Oberschenkel des Mädchens. Anschließend, so die Polizei, setzte der Autofahrer zurück und fuhr auf der Magdalenenstraße weiter - vermutlich in Richtung Oberlarer Platz.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Nach Angaben der beiden Schwestern handelte es sich um einen grünen Pkw, der Fahrer soll eine Brille getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Troisdorf unter 02241-5413221 entgegen.