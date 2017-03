Einbruch in Troisdorf

Troisdorf. Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter, der am frühen Dienstagmorgen mit Hilfe eines Ziegelsteins in ein Troisdorfer Handygeschäft eingebrochen ist.

15.03.2017

Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Dienstagmorgen in ein Handygeschäft an der Kölner Straße eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Anwohner des Ursulaplatzes gegen 3 Uhr durch ein klirrendes Geräusch aufmerksam. Er blickte aus dem Fenster und entdeckte einen dunkel gekleideten Mann, aus Richtung der Kölner Straße kommend über den Ursulaplatz in Richtung Römerstraße rannte.

Die alarmierten Polizisten stellten schließlich den kurz zuvor begangenen Einbruch in das Handygeschäft fest. Die Glastür des Geschäftes wurde mit einem Ziegelstein eingeworfen. Aus dem Laden wurden mehrere Smartphones, ein Handyvorführbrett sowie Ladegeräte gestohlen. Allein den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Auf dem Fluchtweg des Mannes konnte die Polizei einten Teil der Beute sicherstellen.

Hinweise zu dem Mann, der dunkel gekleidet war, einen schwarzen Rucksack, eine schwarze Mütze und schwarze Handschuhe trug unter 02241/5413221 an die Polizei. (ga)