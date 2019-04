Plötzlich Motorgeräusche gehört

Troisdorf. Als der Fahrer eines Schnellrestaurants in Troisdorf eine neue Lieferung abholen wollte, entwendete ein Mann den Wagen des Pizzakuriers. Der Unbekannte fuhr mit dem gestohlenen Auto Richtung Köln. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.04.2019

An der Hauptstraße in Troisdorf-Spich hat ein Auslieferer von Pizzas sein Gefährt verloren. Nach seiner letzten Zustellung stellte er nach Polizeiangaben seinen weißen VW Polo in der Nacht von Freitag auf Samstag um kurz nach Mitternacht vor der Pizzeria ab. Dort wollte er eine neue Lieferung in Empfang nehmen und ließ dabei den Schlüssel im Auto und schloss das Fahrzeug auch nicht ab.

Er sei aufgeschreckt, als er plötzlich Motorgeräusche hörte und beobachtete, wie ein unbekannter Mann mit Dreitagebart seinen vier Monate alten Kleinwagen rückwärts auf die Hauptstraße ausparkte und dann in Richtung Köln davonfuhr.

Ob noch mehr Personen im Auto saßen, konnte der Geschädigte der Polizei nicht sagen. Der weiße VW Polo mit dem Kennzeichen SU-IO 5### hat laut der Polizei einen Neuwert von mehr als 20.000 Euro.

Die Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug verlief bislang ohne Erfolg. Hinweise zum Verbleib des Wagens nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Nummer 02241/5413221 entgegen.