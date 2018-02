Mit Küchenbrenner bewaffnet

Troisdorf. Zwei Männer haben am Montagmittag erfolglos versucht, eine Metzgerei in Troisdorf auszurauben. Ihr Waffe: ein Küchenbrenner.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.02.2018

Mit einem Küchenbrenner bewaffnet wollten zwei maskierte Männer eine Metzgerei in Troisdorf-Bergheim ausrauben. Ihr Vorhaben am Montagvormittag scheiterte jedoch, als der Mann der Eigentümerin auftauchte.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kamen die beiden noch unbekannten Täter mit Tüchern über Mund und Nase und dem Küchenbrenner in der Hand gegen 11.15 Uhr in das Geschäft. Dort verlangten sie von der Eigentümerin die Bargeldeinnahmen.

Als die Frau um Hilfe rief, kam ihr Mann aus den hinteren Geschäftsräumen nach vorne. Die Räuber flüchteten daraufhin direkt - ohne Beute. Der Mann verfolgte die beiden Männer bis zur Kirche in Bergheim, verlor sie jedoch dann in Höhe der Sankt-Adelheid-Straße, wo sie in Richtung Mühlengraben liefen.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und fand in einem Gebüsch in der Nähe der Kirche einen Rucksack. Da sich das Versteck auf dem Fluchtweg befindet, gehen die Ermittler davon aus, dass dieser einem der Täter gehörte.

Die Polizei fragt: Wer hat jemanden beim Verstecken des Rucksacks beobachtet? Wer hat die Täter bei ihrer Flucht beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02241/5413221 entgegen.