Diebstahl in Troisdorf

Troisdorf. Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Tätern, die in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Bagger am Schmelzer Weg in Troisdorf rund 200 Liter Diesel entwendet haben.

05.04.2017

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag rund 200 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Baggers abgelassen und gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entfernten die Täter zwei Sperrpfosten aus einer Zufahrt und gelangten so zu dem Bagger, der auf einer Baustelle am Schmelzer Weg unterhalb der A 59 in Troisdorf abgestellt war.

Die Diebe fuhren vermutlich mit einem Auto auf die Baustelle. Dort, so die Polizei, öffneten sie den Tankdeckel des Baggers und ließen Diesel im Wert von rund 220 Euro ab. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht ein Fahrzeug auf der Baustelle gesehen haben, um Hinweise unter 0 22 41/5 41 32 21. (ga)