Troisdorf. In Troisdorf haben Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Fahrzeuge gestohlen. Ein Quad und ein Piaggio Ape, ein dreirädriges Kleinfahrzeug, wurden entwendet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.08.2019

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei Fahrzeugdiebstähle in Troisdorf gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei einem der Fahrzeuge um ein Quad der Marke Suzuki eines 41-jährigen Troisdorfers. Der Mann habe sein Quad auf einem Parkplatz im Wohngebiet Rotter See abgestellt. Als er gegen 4 Uhr nachts zum Parkplatz zurückkam, sei das Fahrzeug weg gewesen. Da weder der Besitzer noch Zeugen das charakteristische Motorgeräusch des Quad gehört haben, wird vermutet, dass das Fahrzeug vom Parkplatz geschoben und auf einen Transporter geladen wurde.

Auf der Burgallee in Troisdorf wurde in derselben Nacht ein dreirädriges Fahrzeug, ein Piaggio Ape, entwendet. Der 51-jährige Besitzer hatte das Fahrzeug am Freitag gegen 23.10 Uhr noch am Abstellort gesehen. Gegen 23.30 Uhr wurde von Zeugen beobachtet, wie eine Ape über die Frankfurter Straße in Richtung Siegburg fuhr. Dabei fiel eine Tasche mit Papieren des Besitzers aus dem Fahrzeug, die er am Abend zuvor darin vergessen hatte.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241/5413221 entgegen.