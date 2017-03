Diebstahl in Troisdorf

Troisdorf. Bislang unbekannte Täter sind ein ein Firmengelände an der Echternacher Straße in Troisdorf eingebrochen und haben ein Cross-Motorrad der Marke Shineray gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

31.03.2017

Vermutlich in der Nacht zu Donnerstag sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengelände an der Echternacher Straße in Troisdorf eingedrungen. Sie brachen ein verschlossenes Metalltor auf, um auf das Gelände zu gelangen. Die Täter hatten es auf ein Cross-Motorrad der Marke Shineray abgesehen, das verschlossen auf dem Gelände stand. Obwohl das Krad im Wert von rund 1500 Euro wegen besonderer Sicherungen nicht fahrtüchtig war, luden es die Täter vermutlich in einen Kastenwagen oder Anhänger.

Hinweise an 02241/5413221. (ga)