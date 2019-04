Supermarkt an der Spicher Straße

In Troisdorf wurde ein Geldautomat gesprengt.

Troisdorf. Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in Troisdorf gesprengt. Dabei wurde der Vorraum eines Supermarktes an der Spicher Straße beschädigt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.04.2019

Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr einen Geldautomaten in Troisdorf gesprengt. Der Vorraum eines Supermarktes an der Spicher Straße wurde dabei beschädigt.

Die Polizei sicherte am Morgen die Spuren. Im Vorraum wurde demnach eine Schiebetür aus den Angeln gerissen, eine Glasscheibe ist geborsten. Im Vorraum befinden sich laut Polizei zwei Automaten, von denen einer gesprengt wurde.