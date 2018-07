Staatsschutz ermittelt

Sieglar. Unbekannte haben in Sieglar Hakenkreuze und SS-Runen auf Autos und Hausfassaden gesprüht. Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.07.2018

Der Staatsschutz der Bonner Polizei ermittelt wegen verfassungsfeindlicher Symbole, die im Troisdorfer Ortsteil Sieglar auf Autos, Hausfassaden und öffentliche Versorgungseinrichtungen aufgebracht wurden. Wie die Bonner Polizei am Dienstag mitteilte, sprühten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag mit rotem und schwarzem Lack unter anderem Hakenkreuze und SS-Runen auf Objekte in der Grabenstraße, Kleiststraße, Lessingstraße, Uhlandstraße, Schillerstraße sowie in der Straße In den Gärten. Die Täter sollen zudem Fahrzeuge zerkratzt haben.

Zeugen werden gebeten, Hinweise an 0228/150 weiterzugeben.