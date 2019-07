Feuer in Troisdorf

In Troisdorf haben Unbekannte mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt.

Troisdorf. Unbekannte haben am Donnerstagmorgen mehrere Mülleimer in Troisdorf angezündet. Der Brand weitete sich auch auf umliegende Grünflächen aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.07.2019

Am Donnerstagmorgen gegen 5.15 Uhr haben Unbekannte mehrere Mülleimer im Stadtteilpark Troisdorf Friedrich-Wilhelms-Hütte in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, haben an vier verschiedenen Stellen Abfallbehälter gebrannt.

Das Feuer breitete sich auch auf umliegende Grünflächen aus. Die Feuerwehr rückte an, um den Brand zu löschen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02241/5413221 entgegen genommen.