Vandalismus in Troisdorf

Unbekannte haben mehrere Scheiben an Gebäuden des Schulzentrums an der Edith-Stein-Straße in Troisdorf eingeschlagen.

Troisdorf. Acht Fensterscheiben und eine Tür fielen noch unbekannten Randalieren am Schulzentrum in Troisdorf am langen Maiwochenende zum Opfer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

03.05.2017

An einem Schulzentrum in Troisdorf wurden zwischen Sonntag, 30. April, und Dienstag, 2. Mai, acht Fensterscheiben und die Scheibe einer Tür eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter Zutritt zum Schulgelände an der Edith-Stein-Straße und randalierten dort.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, gestohlen wurde jedoch nichts. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241/5413221 entgegen. (ga)