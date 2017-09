Polizei sucht Zeugen

Troisdorf. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in die Troisdorfer Gesamtschule an der Edith-Stein-Straße eingebrochen. Dabei ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.09.2017

In der Nacht zum Donnerstag wurde in die Troisdorfer Gesamtschule an der Edith-Stein-Straße eingebrochen. Laut Angabe der Polizei schlugen zwei bislang unbekannte Täter eine Notausgangstür im Erdgeschoss ein, um anschließend die Verriegelung von innen öffnen zu können. Im ersten Stock brachen die Täter 17 Spinde auf und warfen deren Inhalt auf den Boden. Außerdem nahmen sie einen Feuerlöscher von der Wand und versprühten das Löschpulver in den Flur.

Darüber hinaus schlugen die Unbekannten Fenster ein und beschädigten eine Glastür. Im zweiten Stock, wurde die Tür zum Computerraum und ein Lagerraum aufgebrochen. Was die Täter bei ihrem Einbruch mitgenommen haben, ist noch unklar. Durch den Vandalismus entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02241/541-3221 zu melden.