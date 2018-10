TROISDORF. Bislang Unbekannte sind in die Kita "Heidepänz" in Troisdorf eingebrochen und haben unter anderem Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.10.2018

Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die in der Zeit zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, in die Kita "Heidepänz" an der Uckendorfer Straße in Troisdorf eingebrochen sind. Wie die Polizei berichtet, kletterten die Unbekannten über den Zaun des rückwärtigen Spielplatzgeländes, hebelten anschließend die Terrassentür der Kükengruppe auf und gelangten so in das Gebäude.

Im Inneren angelangt, machten die Täter die dortigen Überwachungskameras unbrauchbar und brachen eine Bürotür auf. Nachdem sie den Raum nach Beute durchsucht hatten, schleiften sie einen Tresor durch den Innenhof bis zu einem nahe gelegenen Parkplatz und verluden ihn in ein Transportfahrzeug. Die Einbrecher erbeuteten laut Polizei mit dem Stahlschrank Bargeld sowie Bank- und Versicherungsunterlagen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Einbruchs um Hinweise unter der Rufnummer 02241/5413221.