Einbruch in Troisdorf

Troisdorf. Unbekannte Täter sind in das Ladenlokal eines IT-Dienstleisters an der Kölner Straße in Troisdorf eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

24.03.2017

Ein Einbruch hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der Kölner Straße in Troisdorf ereignet. Laut Mitteilung der Polizei brachen Unbekannte die Eingangstür zu dem Ladenlokal eines IT-Dienstleisters auf. Aus dem Geschäft stahlen sie mehrere Laptops. Den Wert der Beute kann die Polizei derzeit nicht beziffern.

Hinweise zum Einbruch nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02241/5413221 entgegen. (ga)