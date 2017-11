Polizei sucht Zeugen

Troisdorf. Auf einem Supermarktparkplatz in Sieglar wurde eine 39-Jährige überfallen und mit einer Waffe bedroht. Täter und mutmaßlicher Mittäter konnten fliehen. Die Polizei bittet im Hinweise.

Von Hannah Schmitt, 17.11.2017

Eine 39 Jahre alte Troisdorferin ist am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Sieglarer Straße in Sieglar überfallen worden. Laut Polizei stieg die 30-Jährige gegen 19.45 Uhr in ihren Wagen. Während sie sich angurtete, setzte sich ein Mann auf den Rücksitz.

Er bedrohte die Frau mit einer Pistole und forderte ihre Wertsachen. Die 30-Jährige gab ihm eines ihrer Mobiltelefone und flüchtete über den Parkplatz. Der Täter und ein mutmaßlicher Mittäter, der offenbar neben dem Auto gestanden hatte, liefen ebenfalls davon.

Das Smartphone ließen sie zurück. Der Haupttäter wird als 30 bis 35 Jahre alt und schlank beschrieben. Er war dunkel gekleidet, hatte kurz rasierte Haare und einen Dreitagebart. Er sprach Deutsch mit leichtem osteuropäischen Akzent. Der Mittäter wird auf 25 bis 30 Jahre alt geschätzt, ist schlank und hat kurze blonde Haare. Hinweise an die Polizei unter 02241/5413221.