Prozess vor dem Landgericht

Bonn/Troisdorf. Ein 26-jähriger Troisdorfer muss sich vor dem Bonner Landgericht wegen besonders schwerer Brandstiftung verantworten. Der Mann soll einen Brandanschlag verübt und Mülltonnen angezündet haben.

Von Ulrike Schödel, 03.05.2018

„Wenn meine Enkelin nicht gewesen wäre, wären wir beide verbrannt.“ Die 79-jährige Zeugin konnte sich gestern nicht gegen die Tränen wehren, als sie von dem Brandanschlag erzählte, der direkt vor ihrem Schlafzimmer der Parterrewohnung gelegt worden war: Mitten in der Nacht habe die 26-Jährige sie geweckt und gesagt: „Oma, schnell, hol den Opa aus dem Bett. Es brennt.“

Es war tatsächlich Rettung in letzter Sekunde. Denn die Flammen waren schon über dem Bett des 82-Jährigen, der bettlägerig ist und sich nicht alleine hätte retten können. Der schwerstbehinderte Rentner kam noch mit einer Rauchgasvergiftung davon. Die 79-Jährige mit einem nachhaltigen Schrecken: „Wenn ich nachts aufwache, sehe ich überall Feuer.“ Der mutmaßliche Brandstifter hatte in der Nacht zum 14. November 2017 den Sperrmüll, der vor dem Haus gelagert war, angezündet.

Wegen dieser besonders schweren Brandstiftung sowie gefährlicher Körperverletzung muss sich seit gestern ein 26-jähriger Troisdorfer vor dem Bonner Landgericht verantworten. Angeklagt ist er zudem wegen dreier weiterer Brände, die er in derselben Nacht gelegt haben soll.

Am ersten Prozesstag hat der Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen. In der Brandnacht jedoch war er der Feuerwehr am Talweg aufgefallen, weil er unter den Schaulustigen stand und das Geschehen gefilmt hat. Später, als er in der Nähe der Brände festgenommen wurde, soll er ordentlich betrunken gewesen sein. 2,3 Promille wurden bei ihm festgestellt. Er selber soll den Ermittlern später seinen Zustand bestätigt haben: „Ich war rotzevoll wie ein Eimer.“

Der erste Brand war – laut Anklage – auch der gefährlichste, nicht nur für den 82-Jährigen: Denn die Flammen schlugen gegen das Dach des Mehrfamilienhauses, griffen auf Rollläden und Fensterrahmen über. Auch die anderen Mieter konnten sich noch rechtzeitig ins Freie retten, sie waren von Rauchmeldern gewarnt worden. Der Sachschaden beträgt insgesamt 50 000 Euro.

Keine anderthalb Stunden später brannten – wenige hundert Meter entfernt – in der Antoniusstraße sechs Mülltonnen, von denen zwei komplett zerstört wurden; vier Hausnummern weiter standen fast zeitgleich drei Mülltonnen in Flammen, die auf das Kunststoffdach einer Fahrradgarage übergriffen. Wegen der enormen Hitze zerbarst zudem ein Fenster. Auch hier ist es laut Anklage ein Zufall, dass das Wohnhaus verschont wurde. Das vierte Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden, da die Feuerwehr bereits vor Ort war. Es war in Sichtweite der Brände zwei und drei gewesen.

Vor zwei Jahren ist der Angeklagte bereist einschlägig aufgefallen: Im Keller seines Wohnhauses hatte er eine Papiertonne angezündet, aber die Feuerwehr selber gerufen. Wegen Sachbeschädigung wurde er vom Amtsgericht Siegburg damals zu 2700 Euro Geldstrafe verurteilt. Jetzt muss der 26-Jährige mit einer ganz anderen Strafe rechnen. Die Mindeststrafe wegen besonders schwerer Brandstiftung ist fünf Jahre Haft.