17-Jähriger gestürzt

Mit leichten Verletzungen kam am Dienstagvormittag ein 17-jähriger Troisdorfer ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Troisdorf. Mit leichten Verletzungen kam am Dienstagvormittag ein 17-jähriger Troisdorfer ins Krankenhaus. Der Radfahrer war von seinem Smartphone abgelenkt und verursachte einen Unfall.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2018

Ein 17-jähriger Radfahrer hat am Dienstag einen Unfall versuracht. Der junge Mann war gegen 10.30 Uhr auf seinem Fahrrad auf der Straße "Am Bergeracker" in Troisdorf unterwegs, wie die Polizei berichtete. Nach eigenen Angaben hatte er während der Fahrt sein Smartphone benutzt.

Durch das Handy abgelenkt übersah er einen Kleintransporter, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Mountainbike gegen das Heck des geparkten Transporters, stürzte und verletzte sich leicht.

Passanten kümmerten sich umgehend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den verletzten Jugendlichen. Die Beamten stellten das Smartphone des Fahrradfahrers zur Beweissicherung sicher.