Schüler werben für Europa

Troisdorf. Gesamtschüler wollten an das Unterrichtsthema Europa „lockerer rangehen“ und produzierten das Rap-Video "Wir sind die EU". Die vier angehenden Abiturienten gewannen damit einen Wettbewerb.

Von Nathalie Dreschke, 25.03.2018

Weltoffen, vielfältig, multikulturell – kurz: „Wir sind die EU“. Mit ihrem Kurzfilm gleichen Titels appellieren Emily Geisler, Anita Wall, Lionel Jesse und Helin Rademacher, Schüler der Europaschule Troisdorf, dafür, die Werte und die Bedeutung der Europäischen Union zu schätzen. Was mit einem Unterrichtsprojekt begann, führte unverhofft zum Sieg beim landesweiten Schülerwettbewerb EuroVision 2017 unter dem Motto „Wertvolles Europa“.

Im Schulfach Sozialwissenschaften hatte Lehrer Bernd Singenstreu den Schülern der Sekundarstufe II ein Gruppenprojekt aufgegeben: Die Schüler sollten Referate zu verschiedenen Themen der Europäischen Union halten. „Während der Rest des Kurses Plakate gestaltete, wollten wir was anderes machen“, erzählt die 19-jährige Emily Geisler. „Das Thema EU wird bereits in so vielen Schulfächern trocken 'durchgekaut', da haben wir beschlossen, lockerer an das Thema ranzugehen“, sagt der 18-jährige Lionel Jesse. So entstand die Idee für den Rap „Wir sind die EU“. Lionel Jesse komponierte die Musik, die Schülerinnen schrieben den Text. Und die vier angehenden Abiturienten produzierten ein Video.

Lehrer brachte sie zur EuroVision

Als Singenstreu bei der Präsentation der Projekte den Kurzfilm sah, schlug er ihn kurzerhand für den Wettbewerb EuroVision 2017 vor. Da die Gesamtschule das Siegel Europaschule trägt, das sie sich jährlich neu „verdienen“ muss, reicht die Schule regelmäßig Projekte für den Wettbewerb ein. Einen Preis erhielt bislang aber nur der Kurzfilm „Wir sind die EU“.

Der „Bund. Europa. Internationales“ kürt jährlich landesweit verschiedene Schülerfotos und Kurzfilme. Preise werden jeweils zweimal in der Kategorie Foto und Film vergeben. Unterschieden wird dabei zwischen Sekundarstufe I und II. In Düsseldorf verlieh NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner den Troisdorfer Schülern und den weiteren Gewinnern die Auszeichnungen. Das Preisgeld von 750 Euro spendeten die Europaschüler für die Finanzierung des Abiballs.

Das Besondere an dem Projekt der Schüler ist die Mischung aus Rap, der locker in das Thema Europäische Union einführt, und einem ruhigen Schlussteil mit einem Appell besonders an junge Menschen. Die Kombination aus jugendlicher Leichtigkeit und ernster Mahnung fassen die Schüler in nur drei Minuten zusammen. Dabei betonen sie insbesondere das Miteinander, das die EU schaffe, und drei Schlagwörter, mit denen sie die Europäische Union verbinden: Toleranz, Gerechtigkeit und Solidarität.

Appell an Gleichaltrige, Werte der EU bewahren

„Die USA drohen uns mit Sanktionen, bra, die werden sich nicht lohnen“, heißt es im Rap, der in jugendlicher Sprache auf die aktuellen Ereignisse eingeht. „Doch was ist, wenn alles zu Ende geht? Wir müssen erkennen, was uns zusammenhält, bevor die EU zerfällt“, lautet der Schluss. Für Helin Rademacher, Emily Geisler, Lionel Jesse und Anita Wall der wichtigste Teil. „Wir appellieren dabei besonders an die jüngeren Schüler, die Werte der EU zu schätzen und zu bewahren. Alles, was wir als selbstverständlich ansehen, wie die Währung oder das unkomplizierte Reisen, darf nicht nur hingenommen werden“, sagt Lionel Jesse.

Einig sind sie sich auch, dass diese Besinnung nicht erst im Erwachsenenalter beginnen darf. „Wir hoffen, dass wir mit diesem Beitrag die Schüler an unserer und an anderen Schulen inspirieren und anregen können, sich weiter mit der Europäischen Union auseinandersetzen und für sie einzustehen.“