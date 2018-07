Geschäfte müssen schließen

Troisdorf. In der Kölner Straße im Troisdorfer Zentrum ist aktuell der Strom ausgefallen. Geschäfte mussten schließen. Die Ursache des Ausfalls war ein Brand in einem Stromkasten.

Viele Geschäfte in der Troisdorfer Innenstadt sind aktuell geschlossen - Grund ist ein Stromausfall, der die komplette Kölner Straße in der Fußgängerzone betrifft. Ursache war ein Brand in einem Stromkasten hinter der Sparkasse, den die Feuerwehr schnell löschen konnte.

Die Stadtwerke arbeiten nach eigener Aussage mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Die ersten Haushalte seien bereits wieder an den Strom angeschlossen. Das Netz solle nun so umgeleitet werden, dass alle wieder angeschlossen werden könnten. Insgesamt seien rund 1000 Haushalte vom Stromausfall betroffen, so die Stadtwerke. Die Ursache des Ausfalls liege in zwei Trafostationen an der Kölner Straße und in der Umgebung. Die Stadtwerke gehen derzeit davon aus, dass zum Teil Bauarbeiten verantwortlich sein könnten.

Wie ein GA-Leser berichtete, hatte es gegen 10 Uhr einen lauten Knall in der Innenstadt gegeben. Danach sei Rauch aufgestiegen, und nach rund 20 Minuten hatte es erneut geknallt.