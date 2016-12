Neues Projekt mit dem Sozialdienst katholischer Frauen

28.12.2016 TROISDORF. Die Stadt Troisdorf saniert aktuell ihre Asylbewerberunterkunft an der Niederkasseler Straße in Spich. Dort sollen künftig Flüchtlingsfrauen leben, die allein und traumatisiert sind. Nicht zuletzt will die Stadt sie vor sexuellen Übergriffen schützen.

Die Stadt Troisdorf richtet eine Flüchtlingsunterkunft speziell für Frauen ein. Wie sie am Dienstag mitteilte, wird dafür gerade die Unterkunft an der Niederkasseler Straße in Spich vorbereitet. Dort waren in der Vergangenheit bereits Asylbewerber untergebracht.

Die fällige Sanierung nutzt die Stadt nun, um mit dem Sozialdienst Katholischer Frauen (SkF) ein neues Projekt für Flüchtlingsfrauen umzusetzen: „Das ist die erste Einrichtung dieser Art in der Region“, sagte Stadtsprecher Peter Sonnet auf GA-Anfrage.

30 bis 35 Personen sollen in der sanierten Unterkunft Platz finden. „Die Frauen, die dort einziehen, sind alleinreisend und alleinerziehend“, sagte Sonnet. Durch Verfolgung und Vergewaltigung seien sie traumatisiert. Und das sei der Grund, warum sie nicht in regulären Unterkünften mit Männern zusammenleben könnten. „Dort besteht immer die Gefahr von Übergriffen“, erklärte Sonnet.

Entsprechende Fälle habe es bereits gegeben. Die neu hergerichtete Unterkunft wird von einem Sicherheitsdienst bewacht, während sich der SkF um die Betreuung der Frauen kümmert. Über das Erzbistum Köln trägt der Verein zur Finanzierung bei, und auch die Stadt übernimmt einen Teil. Über die Kosten konnte Sonnet noch nichts sagen. Die Sanierung der Unterkunft habe etwa 200 000 Euro gekostet.

Die Stadt stellt die neue Einrichtung vor Ort vor. Dazu lädt sie die Bürger für Mittwoch, 18. Januar, ein. Beginn ist um 18 Uhr im Haus Niederkasseler Straße 29-33.