Gewässer in Troisdorf

Der Rotter See in Troisdorf ist ein beliebtes Badegewässer.

Troisdorf. Im Sommer bietet der Rotter See in Troisdorf willkommene Abkühlung. Die Stadt bittet Badegäste, den See pfleglich zu behandeln.

27.05.2017

Das schöne Wetter lockt schon wieder viele Erholungssuchende an den Rotter See im gleichnamigen Stadtteil von Troisdorf. Am Freitagmittag aalten sich bereits einige Gäste an dem beliebten Freizeitgewässer. Frische Feuerspuren auf der Wiese am See zeugten vom Grillen schon in jüngster Zeit. Die Stadt mahnt, pfleglich mit dem Gewässer umzugehen und vor allem, die Anlage sauber zu halten.

Außerdem sollen die Enten auf dem See nicht gefüttert werden. Das Futter locke viele Vögel an. Das Wasser wird überdüngt, und es komme zu einer Verringerung des Sauerstoffgehaltes des Wassers. Auch Essensreste oder Müll solle eingesammelt und entweder zu Hause oder in den von der Stadt bereitgestellten weißen Tonnen entsorgt werden, so Sprecher Peter Sonnet.

Obwohl am Zugang zum See ein Schild steht mit der Aufschrift „Keine Hunde“, nehmen viele Gäste ihre Vierbeiner mit. Dann sollen sie wenigstens die Hinterlassenschaften der Tiere in Kotbeuteln einsammeln und in den Tonnen entsorgen, so die Stadt weiter.

Der Rotter See ist anerkanntes Badegewässer und wird regelmäßig auf seine Qualität hin untersucht. Bestimmte Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden. Die jüngste Probe ergab Mitte Mai bei Enterokokken und Escherichia coli einen Wert von unter 15 Keimen pro 100 Milliliter Wasser – laut Stadt „unauffällig“.